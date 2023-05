Domani la Roma si appresterà a partire alla volta di Budapest, per disputare l'importantissima finale di Europa League contro il Siviglia. I tifosi giallorossi hanno deciso di mostrare ancora una volta il loro grandissimo supporto alla squadra, lasciando uno striscione di incitamento a Trigoria per caricare ulteriormente il gruppo in vista di questa sfida decisiva: "Uniti verso la gloria...insieme riscriviamo la storia".