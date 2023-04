La Roma ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti in vista della trasferta di Torino, con la gara contro la squadra d Juric in programma sabato alle 18.30. Nel programma previsto da Mourinho e dal suo staff c'era anche del lavoro atletico con Belotti ancora in campo con un vistoso tutore alla mano operata.

Dall'alto si notano anche i Friedkin, sia papà Dan che Ryan, guardare l'allenamento attraverso le vetrate del loro ufficio del 'Fulvio Bernardini'.