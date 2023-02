Trigoria: Abraham toglie i punti di sutura dalla palpebra e si allena senza maschera di protezione

Abraham ha tolto i punti di sutura alla palpebra sinistra ed oggi si è allenato insieme ai compagni senza maschera. Per l'attaccante inglese è sempre più probabile la presenza a Cremona e non è escluso che possa giocare senza maschera di protezione. Ora la scelta spetta ai medici che dovranno valutarlo nei prossimi giorni e a Mourinho che in caso di ok da parte dello staff medico dovrà valutare se farlo entrare in campo dal primo minuto o dare occasioni a Solbakken e Belotti che nelle ultime due gare non hanno deluso le sue aspettative.