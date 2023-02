La Roma di Josè Mourinho non si ferma e dopo il successo in Europa League continua ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato in programma martedì alle 18.45 contro la Cremonese. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare al meglio la partita.





