Derby U14, Roma-Lazio 2-1. Ad assistere al match alcuni giocatori della prima squadra e Mourinho

Nella 16ª giornata del Girone 6 della fase regionale del Torneo Under 14 Pro la Roma ha affrontato la Lazio a Trigoria. I giallorossi hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Galieti e Zekay. Ad assistere al match anche degli spettatori che non sono passati inosservati che hanno fatto il tifo per i giallorossi, erano presenti Gianluca Mancini, Nemanja Matic ed altri componenti della prima squadra. Negli ultimi minuti presente anche Josè Mourinho.