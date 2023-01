Trigoria: Zaniolo già presente al 'Bernardini'. Ripresa alle 15: individuale per Pellegrini in mattinata

La Roma tornerà al lavoro oggi alle 15 presso il centro sportivo 'Fulvio Bernardini'. Nicolò Zaniolo è arrivato in netto anticipo al campo, presentandosi a Trigoria già in mattinata. Questa mattina, poi, Lorenzo Pellegrini ha svolto una seduta individuale e per questo non sarà coi compagni alla ripresa. Le sue condizioni restano da valutare.