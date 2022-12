La Roma continua a lavorare in vista della partita contro il Bologna, in programma il 4 gennaio alle ore 16:30 e valida per la sedicesima giornata di Serie A. I giallorossi svolgeranno nella giornata odierna una doppia seduta di allenamento: la prima era in programma questa mattina alle ore 11, mentre la seconda sarà alle 16. Domani invece José Mourinho ha fissato l'appuntamento alle ore 11.

LR24