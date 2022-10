Trigoria: domani alle 12 la ripresa degli allenamenti

La Roma vince 1-3 contro l'Hellas Verona e si piazza al quarto posto in classifica. I giallorossi, però, non ha tempo di godersi questo bel successo, infatti torneranno ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria già domani alle ore 12 per iniziare a preparare la delicatissima sfida europea contro il Ludogorets, in programma giovedì alle ore 21.