Brutte notizie in casa Roma. Spinazzola durante l'ultimo allenamento a Trigoria ha riscontrato un problema al retto femorale sinistro. Il risentimento lo costringerà a saltare la sfida contro l'Hellas Verona in programma domani alle 18.30, al suo posto giocherà Zalewski. Possibile indisponibilità anche per il match di giovedì contro il Ludogorets.