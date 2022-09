Dopo aver superato il Monza in casa per 3-0, con le prime reti in giallorossi di Dybala oltre al gol di Ibanez, per la Roma adesso all'orizzonte c'è la trasferta di Udine. La squadra di Mourinho si è allenata in mattinata a Trigoria e il tecnico portoghese sa già che per domenica, oltre a Wijnaldum e Zaniolo, dovrà rinunciare ad El Shaarawy e Kumbulla, vittime di infortuni muscolari nell'ultima sfida.