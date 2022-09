La Roma si è allenata alla vigilia della gara con l'Udinese, in programma domani alle 20.45 alla 'Dacia Arena'. Come si vede dalle immagini proposte sui social dalla Roma, si è svolta una partita su dimensioni di campo ridotte vinta dalla squadra in cui giocavano, tra gli altri, Matic, Cristante e Pellegrini oltre a Karsdorp e Spinazzola.

⚔️ Ultimi preparativi prima della partenza per Udine#ASRoma pic.twitter.com/Cq0V2JMDjg — AS Roma (@OfficialASRoma) September 3, 2022