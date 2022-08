VIDEO - Wijnaldum: "Il benvenuto dei tifosi mi ha davvero sbalordito. I nuovi compagni di squadra mi hanno accolto benissimo"

Georginio Wijnaldum ha parlato in conferenza stampa per la prima volta da calciatore della Roma al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Tra i vari temi trattati, l'olandese si è soffermato sulla calorosa accoglienza che i tifosi gli hanno riservato e sul rapporto con i suoi nuovi compagni di squadra. Ecco le sue parole: "Impressioni ottime, l'atmosfera è stata davvero speciale. Sapevo di trovare una bella atmosfera perché ho già giocato all'Olimpico in Champions League, ma questo benvenuto mi ha davvero lasciato stupido e sbalordito. Sono una persona timida, ma questo calore mi ha sorpreso. Il giorno in cui sono arrivato in hotel e poi ho raggiunto la squadra al ristorante ho subito avuto buonissime sensazioni, anche loro hanno dimostrato di essere contenti che io fossi lì. Sentirsi subito ben accolto è importante per un giocatore. Ho fatto una sorpresa a loro, perché non sapevano che li avrei raggiunti a cena. Sono stati subito tutti disponibile e cordiali, stesso discorso anche in allenamento. Le sensazioni sono davvero molto buone".