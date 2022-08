VIDEO - Wijnaldum e la telefonata con Mourinho: "Non ha dovuto convincermi per venire. Ogni giocatore vorrebbe lavorare con lui"

Giornata di presentazione questo pomeriggio per Gini Wijnaldum, che ha parlato in conferenza stampa anche della telefonata di José Mourinho e della soddisfazione di lavorare con il portoghese. Inoltre si è soffermato sulle difficoltà legate alla presenza del Mondiale a novembre: "Sarà importante partire bene, ma soprattutto essere regolari e continuare a crescere nel corso della stagione. A volte si potrà giocare meno bene, ci potranno essere infortuni e magari la necessità di cambiare modulo. L'importante è crescere come squadra nel corso della stagione. Con il Mondiale a novembre sarà più difficile mantenere la serie positiva e progredire come squadra, ma non è impossibile. Ovviamente sarà importante partire bene. Mi sono sentito con il mister quando le trattative erano in una fase avanzata, quindi non mi ha dovuto convincere o insistere per venire. Mi ha ringraziato per l'interesse che ho mostrato e poi quando sono venuto qui abbiamo parlato di calcio. La bacheca di Mourinho parla da sola, qualsiasi giocatore vorrebbe lavorare con lui, me compreso. Quando gli ho parlato mi ha fatto scattare la voglia di venire qua".