VIDEO - WIJNALDUM: "Domenica subito in campo? Sono pronto, ma decide Mourinho"

Georginio Wijnaldum ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da calciatore della Roma. Il centrocampista si è soffermato sulla sua forma fisica e sul possibile impiego nella sfida contro la Salernitana, in programma domenica 14 agosto alle ore 20:45 e valida per la prima giornata di Serie A. Queste le sue parole: "Non ho fatto la preparazione fisica abituale in questa estate. La stagione scorsa ho giocato meno di quanto avrei voluto, ma questo non significa che io non abbia lavorato. Ho lavorato duro con il gruppo con il PSG e poi anche a parte. Mi sento pronto, preparato, ma dobbiamo vedere come si evolvono le cose nel corso della settimana. E' difficile dire se potrò giocare già da domenica, ma da parte mia c'è disponibilità. Dovremo sentire il parere dei medici e poi sarà il mister a prendere la decisione".