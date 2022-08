Alla vigilia di Roma-Monza la squadra di José Mourinho è scesa in campo al "Fulvio Bernardini" per una seduta d'allenamento. Nelle immagini trasmesse sui canali social della società, si nota anche Andrea Belotti, da ieri ufficialmente il nuovo numero 11 giallorosso. Poche le indicazioni per una seduta incentrata sulla sfida di domani con la squadra di Stroppa.