Trigoria: domani alle 15 la conferenza stampa di Mourinho. Niente incontro con i giornalisti prima del Monza

Non solo il sorteggio dei gironi di Europa League: la giornata di domani sarà anche già vigilia di campionato per la Roma di Josè Mourinho, che come di consueto terrà una conferenza stampa per rispondere alle domande dei media in vista della sfida con la Juventus. Appuntamento a Trigoria alle ore 15, quando il mister giallorosso presenterà l'affascinante sfida contro gli uomini di Allegri.

Salterà invece la conferenza stampa pre-Monza: come spesso accaduto nell'arco dell'ultimo anno, in caso di più impegni ravvicinati l'allenatore della Roma preferisce il silenzio.