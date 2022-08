Massima concentrazione in vista della sfida contro il Monza: come riportato dall'emittente satellitare la Roma passerà la notte in ritiro a Trigoria per mantenere alta l'attenzione per affrontare la squadra di Stroppa. Dopo la rifinitura di oggi, dunque, i calciatori giallorossi non torneranno a casa, ma rimarranno al Fulvio Bernardini.

(Sky Sport)