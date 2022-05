VIDEO - Mourinho: "Per il mio ritiro dovrete aspettare, non avverrà presto"

Per il ritiro c'è tempo, fa capire José Mourinho in conferenza stampa. Nel corso del Media Day a Trigoria il tecnico giallorosso ha incontrato la stampa commentando anche un suo futuro ritiro: "Il problema con me è che la gente ha guardato qualche mio lavoro come volto a vincere quando non lo era. Quando si ha una storia di trionfi regolari e quasi ciclica si fanno questi ragionamenti, non è un problema ma non mi sono mai preoccupato di questo. Non penso alla nuova e alla vecchia generazione di allenatori, la qualità non ha nulla a che vedere con l'età. Così come i giocatori, ci sono giocatori bravi a 20 anni e a 40 anni. Guardate il gol fatto da Quagliarella a 40 anni, mi piacerebbe che uno dei miei 20enni lo potesse fare. Posso anche dire che quel Quagliarella lì avrebbe segnato un gol al Venezia".

"Con gli allenatori è così, sei finito solo quando manca la passione e non senti più un certo tipo di pressione. Mi conosco e conosco Ancelotti, ma posso fare altri esempi - ha aggiunto -. Se la passione e la qualità ci sono, siamo noi a decidere quando dire basta. E chi è in attesa deve aspettare ancora, perché non avverrà presto".