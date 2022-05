VIDEO - Mourinho: "Alla Roma per altri due anni, poi vedremo che direzione prenderà il progetto"

In occasione del Media Day a Trigoria José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa durante la quale, oltre a proiettarsi sui due appuntamenti stagionali a Torino e Tirana, ha parlato anche del suo futuro. "Mi piace essere qui alla Roma, è visibile, si sente, ho accettato un certo profilo di un progetto che dura 3 anni. Dopo vedremo che profilo avrà dopo questi 3 anni - le sue dichiarazioni -. Penso di restare qui questi 3 anni, non sto tantomeno pensando di partire prima di questi 3 anni. Poi vedremo che direzione prenderà, a volte i progetti si avvicinano alle aspettative o si allontanano. Nel calcio conta l'oggi o al massimo il domani. Voglio restare qui anche la prossima stagione, è il modo più obiettivo che trovo per rispondere".