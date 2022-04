Trigoria: visita del Sottosegretario di Stato Rossano Sasso. Il club: "Per condividere progetti e sviluppare sinergie per il futuro" (FOTO)

Visita insolita quella avvenuta oggi a Trigoria: è stato infatti ospite della Roma al centro sportivo Fulvio Bernardini il Segretario di Stato Rossano Sasso, che come spiega il club giallorosso su Twitter è stato ricevuto "Per condividere idee e progetti, con l’augurio di sviluppare nuove sinergie per il futuro dei nostri ragazzi". A documentare la visita anche le immagini pubblicate dal club.

