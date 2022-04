Trigoria: rifinitura pre Bodo. Tutta la rosa a disposizione

Mattinata di rifinitura per la Roma che domani sera sfiderà il Bodo/Glimt all'Olimpico per la gara di ritorno dei quarti di Conference League. José Mourinho avrà a disposizione l'intera rosa, considerati i recuperi di Mancini, comunque in panchina contro la Salernitana, e Leonardo Spinazzola, rientrato tra i convocati proprio nell'ultima gara di campionato.

11.15 - Squadra in campo, al via con esercizi di mobilità articolare.

11.10 - La squadra guadagna il terreno di gioco mentre Mourinho parla con Carles Perez. Sul campo adiacente, intanto, il tecnico portoghese ha già avuto un colloquio con tutto il gruppo.