Trigoria: domani alle 15.30 la conferenza stampa di Mourinho

Dopo aver conquistato i quarti di Coppa Italia battendo il Lecce 3-1 agli ottavi, la Roma torna in campo in campionato: domenica alle 18.00 sarà ospite dell'Empoli nella 23a giornata di Serie A. Domani, alla vigilia della sfida, José Mourinho interverrà alle 15.30 in conferenza dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria.