Trigoria: domani alle 14 la presentazione di Sergio Oliveira

Dopo Maitland-Niles, domani Sergio Oliveira, secondo arrivo nel mercato di gennaio, parlerà in conferenza stampa. Il suo intervento è previsto per domani alle 14.00 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Il centrocampista potrebbe già fare il suo esordio con la maglia della Roma domenica in occasione del match col Cagliari.