FOTO - Trigoria: ripresa dopo la vittoria contro l'Empoli. Allenamento in campo per Spinazzola

La Roma torna ad allenarsi dopo il giorno libero concesso da José Mourinho in seguito all'ottima vittoria per 2-4 sul campo dell'Empoli. I giallorossi si sono ritrovati al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato, nella quale affronteranno allo Stadio Olimpico il Genoa. La partita è in programma sabato 5 febbraio alle ore 15. Anche Leonardo Spinazzola ha lavorato in campo: l'esterno sinistro prosegue il suo cammino verso il pieno recupero.