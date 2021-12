Trigoria: terapie per El Shaarawy e Pellegrini. Lavoro individuale per Spinazzola

Si riparte. La Roma si è ritrovata subito all'indomani della sconfitta col Bologna per iniziare a preparare la gara con l'Inter, in programma sabato alle 18 allo Stadio Olimpico. Come di consueto per gli allenamenti immediatamente post-partita, il gruppo è stato diviso tra chi ha preso parte alla gara del Dall'Ara e chi è rimasto fuori. Individuale per Spinazzola mentre El Shaarawy e Pellegrini hanno svolto una seduta di terapie.