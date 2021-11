Viña: lesione all'adduttore destro di lieve entità. Out col Venezia

Primi riscontri sull'infortunio riportato da Matias Viña. Il laterale sinistro non ha potuto prendere parte alla sfida di stasera della Roma contro il Bodo/Glimt in Conference League per un problema fisico: secondo quanto appreso, per il terzino uruguaiano ex Palmeiras si tratta di una lesione all'adduttore destro, comunque di lieve entità. Viña, dunque, sarà assente domenica nella gara di campionato in casa del Venezia.