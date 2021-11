Trigoria: individuale per Pellegrini. Out anche Smalling e Spinazzola (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Seduta di rifinitura questa mattina a Trigoria per la Roma, che domani sera (ore 21.15, Stadio Olimpico) ritroverà i norvegesi del Bodo Glimt che due settimane fa rovinarono decisamente l'umore dei romanisti. Al termine dell'allenamento, alle 13.30, Mourinho parlerà in conferenza stampa insieme ad Abraham.

10.35 - La squadra è in campo sotto la pioggia. Non c'è Pellegrini, oltre a Smalling e Spinazzola. Come fa sapere il club giallorosso, il numero 7 svolgerà una seduta individuale per gestire un'infiammazione da sovraccarico al ginocchio.