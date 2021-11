Trigoria: esercitazioni sul possesso e partitella a campo ridotto. In gruppo Zaniolo (FOTO e VIDEO)

Altro giorno di lavoro al Fulvio Bernardini di Trigoria, dove la Roma ha continuato a preparare la sfida di domenica prossima contro il Genoa di Shevchenko. La squadra ha effettuato una prima parte di seduta in palestra per il riscaldamento, per poi scendere in campo ed effettuare esercitazioni sul possesso palla e partitella a campo ridotto. In gruppo Nicolò Zaniolo, che già ieri aveva effettuato parte dell'allenamento con il resto dei compagni. Nelle immagini diffuse dalla Roma non si intravedono però Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini, Riccardo Calafiori e Matias Vina, oltre ovviamente all'infortunato di lungo corso Leonardo Spinazzola.