Trigoria: domani alle 16 la conferenza stampa di Mourinho

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna il campionato con la Roma attesa domenica sera in casa del Genoa nella gara valida per la 13a giornata di Serie A. Domani, alla vigilia della sfida contro la squadra di Shevchenko, il tecnico giallorosso interverrà in conferenza alle 16.00 dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria.