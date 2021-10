Trigoria: Zaniolo lavora a parte in campo. Rifinitura per la squadra, out Smalling e Spinazzola (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Seduta di rifinitura per la Roma che domani sarà in Norvegia per sfidare il Bodo/Glimt (fischio d'inizio alle 18.45) nella terza giornata della fase a gironi di Conference League, iniziata con i successi su CSKA Sofia (5-1) e Zorya (0-3). Nel pomeriggio, poi, Mourinho sarà in conferenza stampa per presentare la sfida.

11.20 - Continua il lavoro personalizzato per Nicolò Zaniolo che, seguito dal preparatore Lalin, esegue dei blandi cambi di direzione per testare il ginocchio sinistro.





11.15 - Sta per terminare intanto la fase d'attivazione della squadra con Mourinho che ha già distribuito le casacche di colore marrone a Pellegrini, Viña, Mancini, Shomurodov, Veretout, Cristante e Mkhitaryan. Assenti col gruppo solo Smalling e Spinazzola.

11.07 - Zaniolo scende in campo e lavora a parte con il preparatore Lalin.