Ritorno al lavoro per la Roma che ha usufruito di un giorno libero all'indomani della sconfitta nel derby patita domenica. Questa la mattina la squadra si è ritrovata a Trigoria per iniziare la preparazione in vista della gara col Zorya, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Il gruppo ha lavorato in parte in palestra e poi in campo.