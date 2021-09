Trigoria: Mourinho concede 3 giorni di riposo. Lunedì alle 16 la ripresa

Tre giorni di riposo per la Roma. E' questa la decisione di Mourinho che dopo l'inizio di stagione con 4 gare ufficiali e la settimana di lavoro senza Nazionali, ha fissato la ripresa degli allenamenti per lunedì pomeriggio, alle ore 16, quando all'appello mancheranno ancora i giocatori chiamati per rappresentare i loro paesi.

