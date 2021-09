DA TRIGORIA MDR - Fin dall'arrivo alla Roma di Josè Mourinho, 'privacy' è sembrata essere senza ombra di dubbio la parola d'ordine. Allenamenti blindati e amichevoli - le prime due - senza possibilità di broadcasting, ma non solo. Proseguono infatti i lavori per aumentare al massimo la riservatezza all'interno del 'Fulvio Bernardini' e per isolare la squadra da occhi indiscreti si è pensato di oscurare le poche porzioni di centro sportivo visibili dall'esterno dei cancelli.