Trigoria, fissata per domani alle 12 la ripresa degli allenamenti

La Roma si impone con un netto 5-1 ai danni del CSKA Sofia, ma la testa di José Mourinho e dei giallorosso adesso va alla gara di campionato in programma domenica alle ore 18 a Verona. Per questo motivo lo Special One cercherà di sfruttare ogni minuto a propria disposizione per preparare al meglio la quarta giornata di Serie A. Ripresa fissata per questo motivo per domani alle 12 a Trigoria.

