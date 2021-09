Trigoria: domani alle 10.30 la ripresa degli allenamenti. Nessun problema fisico per i calciatori impiegati col Sassuolo

Gioia grande per la vittoria all'ultimo respiro della Roma sul Sassuolo, ma Mourinho e i suoi non hanno certo il tempo di festeggiare. Il tecnico portoghese ed il suo staff hanno infatti fissato per domani alle 10.30 la ripresa degli allenamenti al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Si punta alla sfida di Conference League contro il CSKA Sofia, in programma giovedì 16 settembre alle 21.

Dalla Roma filtra inoltre un'altra informazione: non si registrano situazioni da segnalare dal punto di vista medico. Tutti i calciatori giallorossi impiegati nella sfida agli uomini di Dionisi non hanno riportato problemi di sorta. Anche Tammy Abraham, che aveva destato qualche piccola preoccupazione nel corso dei 90', non ha in realtà rimediato nessun tipo di infortunio.