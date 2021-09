Trigoria, conferme rispetto alla seduta di ieri: Smalling parte in gruppo e parte individualmente. Terapie per Mancini, a parte Pellegrini

La Roma continua a lavorare tra le mura di Trigoria in vista della ripresa della Serie A in programma domenica contro il Sassuolo. Il tecnico giallorosso José Mourinho, oltre ai vari giocatori partiti per giocare con la propria Nazionale, ha dovuto rinunciare ancora a Gianluca Mancini, che ha svolto terapie dopo l'infiammazione alla pianta del piede, e Lorenzo Pellegrini, che ha lavorato individualmente. Buone notizie per Chris Smalling invece che ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individualmente.

