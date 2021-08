Trigoria, niente riposo per Smalling e Spinazzola: prosegue il loro percorso riabilitativo

All'indomani della vittoria della Roma sulla Fiorentina, Mourinho e il suo staff hanno concesso un giorno di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi domani in vista del match di ritorno col Trabzonspor. Non hanno riposato, però, Chris Smalling e Leonardo Spinazzola: il centrale ed il terzino si sono infatti recati al 'Fulvio Bernardini' per dar seguito al proprio percorso di recupero dopo i rispettivi infortuni.