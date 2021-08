Trigoria: scarico per chi ha giocato contro la Salernitana, sessione atletica per gli altri. A parte Abraham, Ibanez, Perez e Karsdorp (FOTO)

La Roma torna ad allenarsi a Trigoria, a 2 giorni dalla vittoria sulla Salernitana. Assenti ovviamente i calciatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali, mentre gli altri sono stati suddivisi in due gruppi, come di consueto a seguito di un match: lavoro di scarico per i più impiegati nella gara dell'Arechi, slalom, scatti, circuiti e cambi di direzione per gli altri - aggregati alla prima squadra anche diversi elementi della Primavera.

Hanno poi svolto lavoro differenziato Tammy Abraham, Roger Ibanez, Carles Perez e Rick Karsdorp.