Conferenza stampa, ABRAHAM: "Sono ambizioso, sono qui per vincere". TIAGO PINTO: "È stata la nostra prima scelta" (VIDEO)

Si è già presentato ai suoi nuovi tifosi in campo contro la Fiorentina in campionato, con espulsione procurata, assist e traversa, e il Trabzonspor in Conference League, ora Tammy Abraham lo farà anche parlando alla stampa. Alle 13.00 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria il nuovo 9 giallorosso è intervenuto in conferenza:

Parola a Tiago Pinto:

"Come immaginate sono molto felice di essere qui per presentare Tammy. Le ultime due partite sono state importanti per chi non conosceva Tammy, per capire il profilo del giocatore. Lo conosciamo nel club, è stata la nostra prima scelta. Voglio parlare della sua voglia di venire a Roma, sono stati 8 dei 10 giorni molto difficili di trattativa, ma è stata molto importante la sua voglia di venire per un progetto ambizioso. Sono molto felice di averlo convinto e di essere qui oggi".

L'intervento di Abraham:

Quanto è stato importante Mourinho nella tua scelta? Pensi che la Roma possa già vincere un trofeo, come la Conference League?

"È una bella domanda. Ho parlato sia con Mourinho sia con Tiago Pinto, mi hanno spiegato l'ambizione e la visione del club. Sono anche io ambizioso e credo in una visione quando ne vedo una. Sono qui non soltanto per fare gol e per aiutare la squadra, ma soprattutto per vincere dei trofei. Speriamo di farlo già da quest'anno. La Conference League è un torneo importante, siamo concentrati di partita in partita".

Pensi di poter giocare con un altro attaccante, con Shomurodov?

"Non sono nato attaccante, ho iniziato a giocare ala destra, poi mi sono spostato. Questo per dire che sono abituato a giocare in diversi ruoli e in moduli diversi. Non ho sempre giocato da unica punta, posso farlo e dipende sempre dal modulo, dai giocatori che il mister sceglie. Sta a me dare il meglio di me sempre in termini di gol, di assist e di aiuto alla squadra".

Qual è la tua opinione della Serie A? Cosa pensano i giocatori inglesi in termini di qualità e intensità rispetto alla Premier?

"Guardando le squadre italiane in campionato ti rendi subito conto di come il calcio italiano sia un calcio tattico, le squadre difendono bene collettivamente, sono messe bene in campo, è difficile trovare gli spazi e fare gol. In Premier ci sono grandi squadre che quando giocano contro le piccole hanno la palla e dominano. In Italia regna l'equilibrio, ho imparato che qui le squadre sono tutte buone e preparate. Questa è la differenza principale col campionato inglese".

È difficile per un inglese lasciare la Premier e la Champions, sei qui per Mourinho. Cosa ne pensi?

"Tengo a dire che non sono qui solo per José, la sua presenza è stata molto importante ai fini della mia decisione. Ma ho sempre seguito la Roma in tv, nelle competizioni internazionali, sapevo dove arrivavo e conosco la Roma da sempre. Ho avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio al Chelsea con Rudiger ed Emerson che mi hanno parlato della Roma, soprattutto Tony. Il mister è ambizioso, mette passione nel suo lavoro ed è vincere. Sono caratteristiche in cui mi ritrovo. È un piacere averlo qui".