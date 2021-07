Ternana, Tagliavento (vicepres.): "Con la Roma rapporti ottimi, felici di giocare domani"

TELERADIOSTEREO - Domani andrà in scena a Trigoria Roma-Ternana, seconda amichevole stagionale dei giallorossi. Ai microfoni dell'emittente radiofonica è intervenuto il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento: "I nostri rapporti con la Roma sono ottimi, ma il mercato non è un mio compito, siamo contenti di giocare contro i giallorossi domani. Mourinho? Sono felice sia tornato in Italia, è certamente la figura giusta far ripartire la squadra capitolina".