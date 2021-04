Trigoria: Smalling e Mkhitaryan in netto miglioramento. Domani provino decisivo

Nonostante un'altra seduta individuale, l'assenza di Smalling e Mkhitaryan per la sfida di giovedì non è certa. Come fa sapere Jacopo Aliprandi su Twitter, le loro condizioni sono in netto miglioramento e domani svolgeranno un provino decisivo per la gara con l'Ajax. In caso di sensazioni positive, i due potrebbero essere convocati per l'andata dei quarti di finale di Europa League.

