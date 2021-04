Reduce dalla sconfitta per 3-1 a Torino, la Roma ha ripreso ad allenarsi in mattinata in vista della gara contro l'Atalanta prevista per giovedì alle 18.30 allo Stadio Olimpico. Consueta divisione in gruppi con lavori diversi tra chi ha preso parte all'impegno di ieri e chi, invece, ha avuto un minutaggio limitato o nullo.

Tre scatti dell'allenamento di questa mattina a Trigoria#ASRoma pic.twitter.com/Q1cIMIlXaY — AS Roma (@OfficialASRoma) April 19, 2021