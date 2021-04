All'indomani del successo in casa dell'Ajax, la Roma è ancora ad Amsterdam dove in mattinata ha svolto una seduta di scarico. Nel pomeriggio la squadra tornerà nella capitale per iniziare a voltar pagina e rituffarsi in campionato dove domenica sfiderà il Bologna allo Stadio Olimpico (ore 18).

Recovery session before the return home... ?

#ASRoma pic.twitter.com/iQCtMsuVil — AS Roma English (@ASRomaEN) April 9, 2021