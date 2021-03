Trigoria: domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Niente pausa per i giocatori della Roma dopo la vittoria di misura sul Genoa: i calciatori giallorossi si ritroveranno domani sui campi di Trigoria per iniziare a preparare la sfida di Europa League di giovedì sera contro lo Shakhtar Donetsk. Appuntamento dunque fissato per domattina alle 11 al 'Fulvio Bernardini'.