FOTO - Trigoria, -2 a Roma-Shakhtar: Ibanez torna gradualmente in gruppo

Al centro dei pensieri giallorossi torna l'Europa League: è in programma giovedì sera all'Olimpico il primo atto del doppio confronto valido per gli ottavi di finale con lo Shakhtar Donetsk. A due giorni dalla sfida, c'è da registrare il graduale rientro in gruppo di Roger Ibanez nella seduta mattutina a Trigoria. Invece, hanno lavorato individualmente gli infortunati Dzeko, Veretout e Zaniolo. Gli scatti dell'allenamento: