Trigoria: domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Ancora una sconfitta contro una big: la Roma perde per 1-2 contro il Milan all'Olimpico, ma non c'è tempo per rifiatare. Mercoledì alle 20.45 i giallorossi affrontano la Fiorentina e allora Paulo Fonseca e il suo staff fissano subito la ripresa degli allenamenti. Appuntamento alle 11 di domani sui campi del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, per iniziare a preparare la sfida contro gli uomini di Cesare Prandelli.