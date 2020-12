Trigoria: scarico per chi ha giocato ieri, tattica e partitella per gli altri. Santon in gruppo

In data odierna i calciatori della Roma sono tornati sui campi di Trigoria per preparare la sfida contro l'Atalanta, dopo la vittoria casalinga ottenuta sul Torino. Allenamento di scarico per chi ha giocato contro ieri, mentre il resto del gruppo è sceso sul campo C con alcuni elementi aggregati dalla Primavera. La squadra ha svolto lavoro atletico, una seduta tattica e una partitella nella fase finale dell'allenamento. In gruppo Davide Santon.