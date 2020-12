Trigoria, sala video e rifinitura tattica per la Roma in vista della gara di domani contro l'Atalanta

La Roma è scesa in campo questa mattina sui terreni di Trigoria prima di partire per Bergamo, dove domani alle ore 18 scenderà in campo contro l'Atalanta di Gasperini. Gli uomini giallorossi si sono radunati prima in sala video e successivamente sono scesi in campo, dove hanno svolto una seduta caratterizzata dal possesso palla e da alcune esercitazioni di natura tattica.