Trigoria: Mancini e Santon tornano in gruppo. Individuale programmato per Kumbulla e Karsdorp

A due giorni dalla gara col Torino all'Olimpico, la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: la squadra è scesa in campo nel pomeriggio per la seduta odierna anziché al mattino come inizialmente previsto. Fonseca ha ritrovato in gruppo Gianluca Mancini, dopo il problema all'adduttore accusato nella sfida col Napoli, e Davide Santon, mentre Kumbulla e Karsdorp hanno svolto lavoro individuale programmato. Il difensore albanese, uscito anzitempo domenica contro il Bologna, ha effettuato gli accertamenti del caso che hanno escluso lesioni muscolari.