Trigoria: in gruppo Smalling nella rifinitura. Individuale per Mancini, Veretout e Pellegrini

La Roma si è ritrovata questa mattina al "Fulvio Bernardini" per svolgere la seduta di rifinitura prima della gara di Europa League col CSKA Sofia che non mette in palio più nulla, poiché i giallorossi sono già matematicamente primi nel raggruppamento A mentre i bulgari, con appena 2 punti, ormai eliminati.

Chris Smalling si allena in gruppo anche stamattina, confermando i progressi degli ultimi giorni che lo vedono nuovamente a disposizione di Fonseca. Ancora lavoro individuale, invece, Veretout, Mancini, Pellegrini e Santon.

Prima di scendere in campo, la squadra si è soffermata in sala video. I giovani Milanese, Bove, Ciervo e Tripi sono aggregati con la prima squadra.